قائمة الأهلي – عودة ناصر ماهر.. وتواجد محمود متولي وكوكا أمام صن داونز

الخميس، 13 مايو 2021 - 23:57

كتب : حسام نور الدين

الأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

عاد ناصر ماهر لقائمة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز، فيما تواجد محمود متولي العائد من الإصابة في الدفاع.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت عودة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بعد استبعاده أمام الزمالك، فيما تواجد محمود متولي وأحمد نبيل "كوكا" لأول مرة إفريقيا هذا الموسم أيضا.

أخبار متعلقة
مران الأهلي – محاضرة فنية من موسيماني للاعبين عن صنداونز المنتخب المغربية: الأهلي اقترب من الاتفاق النهائي لضم رحيمي الصيف المقبل مدرب صنداونز: أجواء رمضان ساعدتنا في مصر.. ومهمتنا ضد الأهلي "وطنية" مدرب صنداونز لـ في الجول: تستطيع رؤية تأثير موسيماني على الأهلي.. ومن الصعب إيجاد مثل معلول في إفريقيا

من جهة أخرى، تواصل غياب علي معلول للإصابة كما كان متوقعا، فيما خرج سعد سمير من القائمة رغم تواجده بقائمة الفريق أمام الزمالك في اللقاء الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: بدر بانون - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي وأحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن – والتر بواليا.

ويلعب الأهلي مع صن داونز مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي ماميلودي صن داونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح: فككت نحس مانشستر يونايتد.. لعبوا لحرمان ليفربول من التأهل لدوري الأبطال 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب: احتجاجات جماهير يونايتد لم تؤثر على ليفربول.. وهذا ما حدث مع ماني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
شباب راؤول ينقذون زيدان.. ريال مدريد يكتسح غرناطة ويواصل مطاردة أتليتكو 7 ساعة | الدوري الإسباني
قائمة الأهلي – عودة ناصر ماهر.. وتواجد محمود متولي وكوكا أمام صن داونز 7 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أبو تريكة: إرتداء صلاح شارة قيادة ليفربول؟ كلوب تعلم من أخطائه 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
القائد صلاح يفض مظاهرات أولد ترافورد.. ليفربول ينتصر على يونايتد برباعية 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
موناكو ينجو من فخ فاليير الشجاع ويضرب موعدا مع سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا 8 ساعة | أوروبا
لن يستمعوا لعروض مقدمة بمبالغ أقل.. تقرير: توتنام يحدد سعر كين 8 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر 3 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 4 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك
قد ينال إعجابك