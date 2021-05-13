قائمة الأهلي – عودة ناصر ماهر.. وتواجد محمود متولي وكوكا أمام صن داونز

عاد ناصر ماهر لقائمة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز، فيما تواجد محمود متولي العائد من الإصابة في الدفاع.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت عودة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بعد استبعاده أمام الزمالك، فيما تواجد محمود متولي وأحمد نبيل "كوكا" لأول مرة إفريقيا هذا الموسم أيضا.

من جهة أخرى، تواصل غياب علي معلول للإصابة كما كان متوقعا، فيما خرج سعد سمير من القائمة رغم تواجده بقائمة الفريق أمام الزمالك في اللقاء الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: بدر بانون - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي وأحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن – والتر بواليا.

ويلعب الأهلي مع صن داونز مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.