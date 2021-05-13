أبو تريكة: إرتداء صلاح شارة قيادة ليفربول؟ كلوب تعلم من أخطائه

الخميس، 13 مايو 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الرابع في مانشستر يونايتد

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تعلم من أخطائه بعدما ارتدى محمد صلاح شارة قيادة الفريق ضد مانشستر يونايتد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في شباك مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذى ارتدى به شارة قيادة الفريق لأول مرة بعد 200 مباراة مع الفريق.

وقال أبو تريكة أثناء تحليل اللقاء عبر شبكة "bein sports" عن هدف صلاح: "فرحته تدل إنه يشعر بالضغط، لكن الأهم وجود شارة القيادة على ذراعه اليمنى".

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وشرح "طالما الكرة في قدم صلاح من الصعب أن يلحق به أي لاعب. لنشاهد الهدوء الذى تحلى به، كان يحتاج لهذا الهدف، تحكم في الكرة ووضعها في زاوية صعبة على حارس المرمى".

وأضاف "شارة الكابتن؟ شيء مميز ليورجن كلوب والفريق، وهذه رسالة للنادي معناها أننا متمسكين به، كلوب تعلم من أخطاء الماضي، ويقول لصلاح: نحبك ونحترمك ونرغب في استمرارك مع الفريق".

وتابع "صلاح يُقدر مثل هذه الأشياء، ويجب أن يفوز بصلاح على المستوى النفسي والمعنوي".

واستمر "كلوب والفريق قاموا بتقدير صلاح، وصلاح قدّر الفريق وسجل الهدف الرابع الذي أهدى الفريق نقاط المباراة".

وواصل "مثل هذه الأشياء البسيطة تؤثر معنا بالإيجاب كلاعبين مصريين (تعاملنا كويس هنديك عنينا)".

وأتم "صلاح قال إنه كان حزينا وكلوب جعله يشعر بالسعادة وهذه الأمور تصنع الفارق في الجانب النفسي والفني، لكي تفوز بشخص عليك احتضانه".

وشهدت المباراة المشاركة رقم 200 لصلاح مع ليفربول في كل المسابقات منذ انضمامه للفريق قادما من روما.

كما أن الهدف الذي سجله هو رقم 30 له في كل المسابقات مع ليفربول خلال الموسم الجاري.

وارتدى صلاح شارة قيادة ليفربول للمرة الأولى في مسيرته في الدقيقة 74 بعد خروج جورجينيو فينالدوم من اللقاء مستبدلا.

محمد صلاح ليفربول
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