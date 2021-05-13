لن يستمعوا لعروض مقدمة بمبالغ أقل.. تقرير: توتنام يحدد سعر كين

حددت إدارة نادي توتنام سعر هاري كين مهاجم الفريق، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وأشار تقرير الصحيفة أن إدارة توتنام لن تنظر لأي عروض مقدمة لشراء كين بمقابل أقل من 150 مليون جنيه استرليني.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع هداف توتنام.

وكان كين قد صرح في وقت سابق أن مستقبله سيتحدد بعد بطولة أوروبا "يورو 2020". (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد كين مع توتنام حتى عام 2024.

وسجل كين 31 هدفا خلال 46 مباراة مع توتنام في كل البطولات في الموسم الحالي.

ويعد كين من ناشئين توتنام، لكنه لعب لأندية نورويتش سيتي وليستر سيتي على سبيل الإعارة.