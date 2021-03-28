هاري كين: مستقبلي سيتحدد بعد اليورو

الأحد، 28 مارس 2021 - 12:39

كتب : FilGoal

هاري كين يحتفل بهدف توتنام الثاني في وست هام

أوضح هاري كين مهاجم توتنام أنه لن يحدد مستقبل مشواره الكروي قبل بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

مهاجم إنجلترا يبقى مطمعا لأكبر أندية القارة العجوز، لكن حتى الآن نجح فريق سبيرز في الإبقاء عليه.

وقال كين في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس: "التفكير في التكهنات حول مستقبلي سيضر بأدائي، أحب أن أركز في عملي دائما".

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وأضاف "تركيزي الحالي على الفوز بمباراتي إنجلترا في تصفيات كأس العالم وإنهاء الموسم بصورة جيدة مع توتنام وتقديم أداء جيد في بطولة يورو 2020 في الصيف".

منتخب إنجلترا سيلعب ضد ألبانيا وبولندا في تصفيات المونديال هذا الأسبوع، ويستعد للمشاركة في بطولة اليورو التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكمل كين "أنا أركز على القيام بعملي داخل الملعب من الآن وحتى الصيف، ثم سنرى أين نذهب بعد ذلك".

ويمتد عقد صاحب الـ27 عاما مع توتنام حتى صيف 2024.

وتوج كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 2015-2016 و2016-2017، لكنه لم يرتق لمنصات التتويج مع النادي اللندني، ويبقى إنجازه الأبرز بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 الذي خسره ضد ليفربول.

كين ابن أكاديمية توتنام يلعب للفريق الأول منذ يناير 2011 وخرج في عدة إعارات قبل أن يعود في مايو 2013 ويصبح أحد أبرز نجوم وأعمدة الفريق اللندني.

ولعب النجم الإنجليزي بقميص توتنام في 326 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 214 هدفا وصنع 46 آخرين.

هاري كين توتنام إنجلترا
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