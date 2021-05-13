طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك وإنبي

الخميس، 13 مايو 2021 - 22:40

كتب : FilGoal

محمد الحنفي وطارق مجدي الحكام الدوليان

أعلن الاتحاد المصري لكرة المباراة، حكم مباراة الزمالك وإنبي في بطولة الدوري.

وسيدير طارق مجدي، مباراة الزمالك وإنبي مساء غد الجمعة.

وسيكون طارق مجدي حكما للساحة، فيما يعاونه أحمد توفيق، ومحمود عبد السميع، وعلي الكيكي حكما رابعا.

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وسيكون محمد سلامة "ميدو" حكما للفيديو، ويعاونه محمد يوسف كحكم فيديو مساعد.

طارق مجدي أدار هذا الموسم 8 مباريات. 7 في الدوري ومباراة في كأس مصر.

وأدار مجدي مباراة لـ إنبي أمام الإسماعيلي انتهت بالتعادل، فيما لم يدر أي مباراة للزمالك هذا الموسم.

ويلتقي الزمالك مع إنبي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك إنبي
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