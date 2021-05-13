مران الأهلي – محاضرة فنية من موسيماني للاعبين عن صنداونز

الخميس، 13 مايو 2021 - 21:31

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي والزمالك

ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية على لاعبي فريقه استعدادا للقاء ماميلودي صنداونز.

ويواجه الأهلي منافسه صنداونز يوم السبت في استاد الأهلي WE السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على شرح نقاط قوة وضعف الفريق الجنوب إفريقي وبعض الأمور الفنية التي يريد تطبيقها في المباراة.

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واستأنف الأهلي بعد ذلك مرانه بعدما حصل على راحة منه أمس الخميس.

وبعد ذلك أجرى الفريق تدريبات بدنية في الملعب.

كما قرر الأهلي السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الغد.

الأهلي موسيماني صنداونز في إفريقيا
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