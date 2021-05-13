لابورتا معجب بأسلوبه.. إي إس بي إن: برشلونة تواصل مع ممثلي فليك

تواصلت إدارة برشلونة مع ممثلي هانز ديتر فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ، لمعرفة رأي المدرب الألماني في تدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن برشلونة تواصل مع ممثلي فليك لاستطلاع رأيه في تدريب برشلونة بعد رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح التقرير أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة معجب بأسلوب فليك التدريبي.

وتحاول إدارة برشلونة استغلال عدم حصول فليك على عرض رسمي لتدريب منتخب ألمانيا خلفا لـ يواكيم لوف حتى الآن، وترغب في استقطابه لتدريب الفريق الكتالوني.

وكان فليك قد أعلن رحيله عن تدريب بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي.

خطوة التفاوض مع فليك، تأتي رغم انتهاء عقد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وكان كومان قد عقد جلسة مع لابورتا في أحد مطاعم مدينة برشلونة للحديث عن أحوال الفريق ومستقبله. (طالع التفاصيل)