لابورتا معجب بأسلوبه.. إي إس بي إن: برشلونة تواصل مع ممثلي فليك

الخميس، 13 مايو 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ

تواصلت إدارة برشلونة مع ممثلي هانز ديتر فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ، لمعرفة رأي المدرب الألماني في تدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن برشلونة تواصل مع ممثلي فليك لاستطلاع رأيه في تدريب برشلونة بعد رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح التقرير أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة معجب بأسلوب فليك التدريبي.

أخبار متعلقة
هل يدرب برشلونة؟ أس: تشابي حصل على وعد من رئيس السد تقرير: ميسي قد ينتظر حسم مصيره مع برشلونة لما بعد كوبا أمريكا لن يُدرب برشلونة الآن.. السد يجدد عقد تشابي لتحقيق حلمه.. سبورت: برشلونة توصل لاتفاق مع أجويرو اجتماع طارئ بين لابورتا وكومان في أحد مطاعم برشلونة.. ماذا دار في اللقاء؟

وتحاول إدارة برشلونة استغلال عدم حصول فليك على عرض رسمي لتدريب منتخب ألمانيا خلفا لـ يواكيم لوف حتى الآن، وترغب في استقطابه لتدريب الفريق الكتالوني.

وكان فليك قد أعلن رحيله عن تدريب بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي.

خطوة التفاوض مع فليك، تأتي رغم انتهاء عقد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وكان كومان قد عقد جلسة مع لابورتا في أحد مطاعم مدينة برشلونة للحديث عن أحوال الفريق ومستقبله. (طالع التفاصيل)

برشلونة هانزي فليك بايرن ميونيخ منتخب ألمانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – محاضرة فنية من موسيماني للاعبين عن صنداونز 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إسبانيا - غرناطة ضد ريال مدريد 7 دقيقة | الدوري الإسباني
لابورتا معجب بأسلوبه.. إي إس بي إن: برشلونة تواصل مع ممثلي فليك 29 دقيقة | الدوري الإسباني
"الهداف التاريخي" لـ فياريال يدفع بلد الوليد إلى غرق محقق 32 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة المحمدي.. مارتينيز يؤمن نقطة لـ أستون فيلا أمام إيفرتون 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – مارفين وميجيل أساسيان أمام غرناطة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة نهائي كأس ألمانيا - دورتموند (3)-(0) لايبزج.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | الدوري الألماني
تقرير: تشيلسي مهتم بخدمات لوكاكو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 3 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 4 3 مشاكل لـ الزمالك قبل القمة.. شيء ما فقده كارتيرون
قد ينال إعجابك