تشكيل مانشستر يونايتد – كافاني يقود الهجوم ضد ليفربول.. وبايلي يعوض غياب ماجواير

الخميس، 13 مايو 2021 - 20:22

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد وروما

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء ليفربول اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد والمؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل مشاركة إيريك بايلي في ظل إصابة هاري ماجواير.

فيما دفع سولشاير بقوته الضاربة بوجود بول بوجبا وماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز وإدينسون كافاني في التشكيل الأساسي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: دين هندرسون

في الدفاع: لوك شو- فكيتور ليندلوف- إيريك بايلي- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- فريد

في الوسط الهجومي: بول بوجبا- برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد

في الهجوم: إدينسون كافاني

مانشستر يونايتد ليفربول
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