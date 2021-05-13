تشكيل ليفربول – صلاح أساسي في مباراته الـ200.. وماني احتياطي أمام مانشستر يونايتد

الخميس، 13 مايو 2021 - 20:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد، فيما يبدأ ريس ويليامز بجانب ناثان فيليبس كقلبي دفاع.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد بعد قليل.

محمد صلاح يبدأ أساسي، فيما يتواجد ساديو ماني على مقاعد البدلاء.

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ويخوض محمد صلاح مباراته الـ200 بقميص ليفربول اليوم أمام مانشستر يونايتد.

ويبدأ ريس ويليامز بجانب ناثان فيليسب في الدفاع، فيما يتواجد أوزان كاباك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ريس ويليامز – ناثان فيليبس – ترينت أرنولد.

الوسط: فابينيو – جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: دوجو جوتا – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

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