تشكيل ليفربول – صلاح أساسي في مباراته الـ200.. وماني احتياطي أمام مانشستر يونايتد

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد، فيما يبدأ ريس ويليامز بجانب ناثان فيليبس كقلبي دفاع.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد بعد قليل.

محمد صلاح يبدأ أساسي، فيما يتواجد ساديو ماني على مقاعد البدلاء.

ويخوض محمد صلاح مباراته الـ200 بقميص ليفربول اليوم أمام مانشستر يونايتد.

2⃣0⃣0⃣ Reds appearances for @MoSalah in less than four full seasons 👌🔴 Relentless 👏 pic.twitter.com/q8umrl4G0S — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2021

ويبدأ ريس ويليامز بجانب ناثان فيليسب في الدفاع، فيما يتواجد أوزان كاباك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ريس ويليامز – ناثان فيليبس – ترينت أرنولد.

الوسط: فابينيو – جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: دوجو جوتا – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.