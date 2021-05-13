لعنة الظهير الأيمن.. إصابة بيدرو بورو وغياب محتمل عن إسبانيا في اليورو

الخميس، 13 مايو 2021 - 20:09

كتب : FilGoal

بيدرو بورو - سبورتنج لشبونة

تعرّض الإسباني بيدرو بورو لاعب سبورتنج لشبونة، لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام بوافيشتا مساء الخميس.

سبورتنج استعاد لقب الدوري رسميا بعد غياب لسنوات طويلة، بانتصاره على ضيفه بوافيشتا.

رغم ذلك، الليلة لم تكن خالية من دموع الألم التي انهالت من عين بورو بعد استبداله في الدقيقة 17.

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سبورتنج أفاد في بيانٍ رسمي أن بورو يعاني من إصابة عضلية في الساق اليسرى، مما يعني نهاية موسمه وغيابه عن المباراتين الأخيرتين لـ سبورتنج لشبونة في الدوري أمام بنفيكا وماريتيمو.

لكن التساؤل الأكبر يخص قدرة بورو على المشاركة مع إسبانيا في يورو 2020.

الظهير الأيمن المعار من مانشستر سيتي قدّم موسما هائلا مع سبورتنج، سجل خلاله 4 أهداف وصنع هدفين ونصّب نفسه كأحد أفضل المدافعين في المسابقة البرتغالية.

وتلقى بورو الاستدعاء لمنتخب إسبانيا الأول في توقف مارس الماضي وشارك في مواجهة جورجيا، مما يفتح الباب أمام إمكانية استدعاء في نهائيات أمم أوروبا هذا الصيف.

وينتمي بورو إلى الفئة العمرية لمنتخب شباب إسبانيا الذي يخوض المرحلة النهائية لبطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا الصيف أيضا، وبالتالي فاستدعائه لصفوف لاروخا –سواء المنتخب الأول أو الشباب- أمر مؤكد حال تعافيه من الإصابة.

وتواجه إسبانيا أزمة طاحنة في مركز الظهير الأيمن، إذ غاب داني كارباخال لاعب ريال مدريد عن أغلب فترات الموسم، ولحاقه باليورو مشكوك فيه.

كما غادر سيرجي روبيرتو مباراة فريقه برشلونة أمام ليفانتي مصابا من جديد بعد أن ابتعد لأشهر طويلة هذا الموسم للإصابة كذلك.

اللعنة طالت ماتيو موري ظهير بوروسيا دورتموند الشاب أيضا الذي تعرض لإصابة مروعة في الركبة قبل 10 أيام ستبعده لمدة طويلة، وبالتالي تقضي على فرصته في المشاركة ببطولة أوروبا للشباب، أو في دورة الألعاب الأولمبية.

واضطر لويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا إلى توظيف ماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد في مباريات التوقف الدولي الماضي بشهر مارس.

وقد يضطر لويس إنريكي إلى توجيه الدعوة للمخضرم خيسوس نافاس (35 عاما) قائد إشبيلية لسد العجز في الجهة اليمنى.

إسبانيا سبورتنج لشبونة بيدرو بورو
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