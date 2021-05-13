مباشر – مانشستر يونايتد (0)-(0) ليفربول.. كافاااني يهدر الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وليفربول التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 5 تمريرة خاطئة من أليسون يقطعها كافاني ويسدد لكن خارج المرمى.

ق. 2 مطالبة مبكرة بركلة جزاء بعد عرضية أرضية من فيرمينو لمست يد إيريك بايي.

بداية المباراة