مباشر – مانشستر يونايتد (0)-(0) ليفربول.. كافاااني يهدر الأول

الخميس، 13 مايو 2021 - 19:30

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وليفربول التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

--------------------------------

ق. 5 تمريرة خاطئة من أليسون يقطعها كافاني ويسدد لكن خارج المرمى.

ق. 2 مطالبة مبكرة بركلة جزاء بعد عرضية أرضية من فيرمينو لمست يد إيريك بايي.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابورتا معجب بأسلوبه.. إي إس بي إن: برشلونة تواصل مع ممثلي فليك 15 دقيقة | الدوري الإسباني
"الهداف التاريخي" لـ فياريال يدفع بلد الوليد إلى غرق محقق 18 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة المحمدي.. مارتينيز يؤمن نقطة لـ أستون فيلا أمام إيفرتون 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – مارفين وميجيل أساسيان أمام غرناطة 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس ألمانيا - دورتموند (2)-(0) لايبزج.. جووول ثاااني 41 دقيقة | الدوري الألماني
تقرير: تشيلسي مهتم بخدمات لوكاكو 53 دقيقة | ميركاتو
تشكيل مانشستر يونايتد – كافاني يقود الهجوم ضد ليفربول.. وبايلي يعوض غياب ماجواير 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي في مباراته الـ200.. وماني احتياطي أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 3 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 4 3 مشاكل لـ الزمالك قبل القمة.. شيء ما فقده كارتيرون
قد ينال إعجابك