مباشر – مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. الجمهور يهدد باقتحام الملعب ووصول أصحاب الأرض

يقدم FilGoal>com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وليفربول التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وكانت المباراة تم تأجيلها سابقا بسبب اقتحام جماهير يونايتد لملعب أولد ترافورد لمطالبة عائلة جلايزرز المالكة للنادي بالرحيل عنه في أعقاب مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي قبل انسحابهم.

وسوف تنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء.

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7:39: وصول مانشستر يونايتد إلى ملعب أولد ترافورد.

Manchester United players and manager Ole Gunnar Solskjaer arriving at Old Trafford earlier #MUNLIV pic.twitter.com/CWE1ZS4LPF — Football Daily (@footballdaily) May 13, 2021

7:37: شاهد اعتراض جماهير يونايتد على عائلة جلايزرز.

🎥 | "عائلة الغلايزرز ستموت، لا نعرف متى، لكننا نعرف أنهم سيموتون جميعًا" pic.twitter.com/jcb7TEtAHd — MUNStuff (@MUNStuff) May 13, 2021

7:35: روي كين قائد يونايتد السابق: الوضع سيزداد سوءا مع عودة الجمهور للملاعب مجددا.

7:31: جاري نيفيل قائد يونايتد السابق ومحلل شبكة "سكاي سبورتس" تعليقا على الأحداث الجارية: عندما تضع سياج أمني لا يستخدم إلا في السجون خارج ملعبك وتستنجد بحضور أمني مكثف فهذا يؤكد وجود إخفاق كبير للغاية.

7:30: الجمهور يرفع لافتات كُتب عليها "سنقتحم الملعب مجددا".

7:29 مساء: جمهور يونايتد يعترض حافلة ليفربول لمنعها من الوصول للملعب والشرطة تنجح في إفساح الطريق لها.