انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وليفربول التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد 4-2.

ق. 91 تبديل أخير بدخول نيكو ويليامز بدلا من محمد صلاح.

ق. 89 جوووووووووول صلااااح والرااابع. بينية من كورتيز جونز وصلاح ينفرد ويسدد مسجلا الرابع.

ق. 86 تبديل أخير ليونايتد بدخول نيمانيا ماتيتش بدل من إيريك بايي.

ق. 73 تبديلان لليفربول بدخول ساديو ماني وكورتيز جونز بدلا من فينالدوم وديوجو جوتا.

ق. 72 بينية تياجو ألكانتارا إلى صلاح الذي يسدد في الشباك الجانبية للمرمى.

ق. 70 أوووه ناثان فيليبس يمنع التعادل من على خط المرمى على مرتين بعد تصويبة من جرينوود.

ق. 68 جوووول ثاااني لمانشستر يونايتد. تمريرة من كافاني إلى راشفورد الذي ينفرد ويسجل في المرمى محرزا الهدف الثاني.

ق. 63 ماسون جرينوود يشارك بدلا من فريد.

ق. 59 أوووه مرتدة رائعة لليفربول ثم تمريرة من فيرمينو إلى جوتا الذي ينفرد ويسدد في القائم الأيمن ليضيع الرابع.

ق. 46 جوووول ثاااالث. كرة مقطوعة من لوك شو وتصل إلى أرنولد الذي يسدد ليتصدى لها هندرسون ويتابعها فيرمينو في المرمى مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول ثااااني. مخالفة ينفذها أرنولد، ويقابلها فيرمينو برأسية في المرمى مسجلا الثاااني.

ق. 34 التعااادل. ركنية يخرجها الدفاع وتصل إلى فيليبس الذي يسدد، ويتابعها جونا بالكعب في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 33 تمريرة من روبيرتسون إلى جوتا الذي يسدد صاروخية يتصدى لها هندرسون إلى ركنية.

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء

ق. 25 ركلة جزاااء لليفربول بعد عرقلة من بايي لـ ثاثان فيليبس.

ق. 23 طولية من أرنولد، ياقبلها جوتا بلمسة وهندرسون يتصدى لها.

ق. 9 جووول أول لمانشستر يونايتد. تمريرة من راشفورد إلى برونو فيرنانديز الذي يسدد عرضية، يضعها ناثان فيليبس بالخطأ في مرماه.

ق. 5 تمريرة خاطئة من أليسون يقطعها كافاني ويسدد لكن خارج المرمى.

ق. 2 مطالبة مبكرة بركلة جزاء بعد عرضية أرضية من فيرمينو لمست يد إيريك بايي.

بداية المباراة