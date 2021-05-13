انتهت في إنجلترا – أستون فيلا (0) (0) إيفرتون.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وإيفرتون، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

أحمد المحمدي يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من ماتي كاش.

نهاية الشوط الأول

ق. 18 عرضية من دوجلاس لويز يقابلها مينجز برأسية بجانب المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل