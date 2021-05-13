تشكيل أستون فيلا – المحمدي احتياطي أمام إيفرتون.. وتراوري مهاجم صريح

الخميس، 13 مايو 2021 - 18:09

كتب : FilGoal

أنور الغازي - أستون فيلا

يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام إيفرتون، فيما يبدأ روس باركلي في وسط الملعب.

أعلن دين سميث مدرب أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل.

تشكيل أستون فيلا شهد البدء بخماسي في وسط الملعب، يتقدم أنور الغازي وفي ظل غياب جاك جريليش.

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ويبدأ بيتراند كمهاجم صريح وحيد لـ أستون فيلا، فيما يتواجد تايرون مينجز بجانب كونسا في الدفاع.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: مات تارجت – تايرون مينجز – إزري كونسا – ماتي كاش.

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – روس باركلي – أنور الغازي – كينان دافيز.

الهجوم: بيرتراند تراوري.

ويلعب أستون فيلا مع إيفرتون بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي.

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