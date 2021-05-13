في مفارقة غريبة.. هبوط هداف الدوري الهولندي!

هبط فريق في.في.في فينلو إلى دوري الدرجة الثانية، بهزيمته 1-3 أمام مضيفه أياكس أمستردام بالجولة 33 من الدوري الهولندي الممتاز.

رصيد فينلو تجمّد بتلك الهزيمة عند 23 نقطة في المركز 17 –قبل الأخير- بفارق 4 نقاط عن إمين صاحب المركز 16 الذي يسمح لصاحبه بخوض ملحق البقاء، وبالتالي تتلاشى حظوظ فينلو رسميا قبل جولة واحدة على نهاية الدوري.

أياكس الذي حصد اللقب رسميًا قبل أسبوع، لعب بجدية وسجّل أهدافه الثلاثة بواسطة ديفيني رينش، وسيباستيان هالير، ومحمد قدوس.

فيما سجّل اليوناني جيروجوس جياكوماكيس هدف فينلو الوحيد في شباك أياكس، وهنا تظهر المفارقة العجيبة.

فـ جياكوماكيس هو هداف الدوري الهولندي برصيد 26 هدفا، بفارق 7 أهداف كاملة عن أقرب مطارديه دونيل مالين مهاجم أيندهوفن، مع تبقي مباراة واحدة في عمر المسابقة.

ورغم أهداف جياكوماكيس الـ26، لم يكن ذلك كافيا لـ فينلو حتى يتجنب الهبوط في سناريو غريب.

ولم يسجّل فينلو إجمالا طوال الموسم إلا 43 هدفا، بمعنى أن جياكوماكيس سجّل أكثر من 60% من أهداف فريقه هذا الموسم.

ولأجل استعياب هذا الرقم، فيمكن القول إن ليونيل ميسي وكريم بنزيمة على سبيل المثال، قد سجلا 35% من أهداف برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني هذا الموسم.

بينما سجّل روبيرت ليفاندوفسكي صاحب الأرقام الخارقة، 43% من أهداف بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

ويتواجد جياكوماكيس في المركز 19 ضمن الصراع على نيل لقب الحذاء الذهبي الأوروبي، والسبب أن الهدف في الدوري الهولندي يعطي لمُسجِّله نقطة ونصف، بخلاف الدوريات الخمس الكبرى التي يحصل فيها المُسجِل على نقطتين.

رغم ذلك، يتفوق جياكوماكيس في النقاط على مهاجمين كبار مثل لويس سواريز، وممفيس ديباي، ووسام بن يدر، ويوسف النصيري.

وجياكوماكيس (26 عاما) انتقل إلى فينلو مطلع الموسم الحالي قادما من أيك أثينا مقابل 200 ألف يورو فقط.

ويمتد عقد جياكوماكيس مع فينلو حتى نهاية الموسم المقبل، وسيرحل بشكلٍ شبه مؤكد هذا الصيف عن الفريق الهابط.

وبات جياكوماكيس أول لاعب في تاريخ فينلو يكسر حاجز الـ25 هدفا في موسم واحد بالدوري الهولندي.

ويعد ذلك السجل التهديفي هو الأفضل في مسيرة جياكوماكيس، إذ كان أفضل ما حققه سابقا هو تسجيل 11 هدفا في الدوري اليوناني مع بلاتانياس موسم 2016\2017.

ويمتلك جياكوماكيس 6 مباريات دولية مع منتخب اليونان سجل خلالها هدفا وحيدا.