ذا صن: صراع إنجليزي على موهبة غانا

الخميس، 13 مايو 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

خالد عبد المنعم

تتنافس أندية توتنام وأستون فيلا ونيوكاسل على ضم الغاني خالد عبد المؤمن لاعب فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرأ يوضح رغبة الأندية السابقة في الظفر بخدمات اللاعب الغاني.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البرتغالي سيوافق على الاستغناء عن خدمات اللاعب الغاني مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

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عبد المؤمن (22 عاما) والذي يلعب في مركز قلب الدفاع، وصفه التقرير بـ "اللاعب السريع القادر على الفوز بالصراعات الهوائية".

وانتقل عبد المؤمن لفيتوريا جيماريش في أغسطس الماضي قادما من نورشيلاند الدنماركي.

ولعب عبد المؤمن 26 مباراة مع فيتوريا جيماريش في كل المسابقات.

الدوري الإنجليزي توتنام
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