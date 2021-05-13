كوبر يعود إلى إفريقيا ويتولى تدريب الكونغو الديمقراطية

أعلن اتحاد كرة القدم في الكونغو الديمقراطية، التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر ليكون مديرا فنيا للمنتخب الأول.

ونشر حساب الكونغو الديمقراطية مقطع فيديو سريع لـ كوبر يقول فيه:

"مرحبا، أنا هيكتور كوبر، أنا المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أراكم قريبا".

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم أن مهمة كوبر ستكون التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويخلف كوبر كريستيان نسينجي بيمبي الذي فشل في قيادة الكونغو إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بعد حلولها ثالثة في مجموعة ضمت الجابون وجامبيا.

وكانت شبكة TYC الأرجنتينية قد انفردت بالنبأ قبل يوم من الإعلان الرسمي.

ويعود كوبر للتدريب بعد قرابة العامين دون أي مهمة، منذ رحيله عن منتخب أوزبكستان في سبتبمر 2019.

وسيكون الكونغو الديمقراطية ثاني منتخب إفريقي يتولى كوبر تدريبه، بعد منتخب مصر الذي قاده بين 2015 و2018 وقاده إلى نهائيات كأس العالم، وإلى وصافة كأس الأمم الإفريقية.

وتتواجد الكونغو الديمقراطية في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا، رفقة بنين، ومدغشقر، وتنزانيا.

وشاركت الكونغو الديمقراطية مرة وحيدة سابقة في نهائيات كأس العالم، كان ذلك عام 1974 تحت مُسمى زائير.

وسبق لـ كوبر قيادة فالنسيا الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مطلع القرن الحالي.

كما أشرف على تدريب أندية إنتر ميلان، ومايوركا، وريال بيتيس، وبارما، وراسينج سانتاندير، والوصل الإماراتي.

وسيكون الكونغو الديمقراطية رابع منتخب يتولى كوبر تدريبه بعد جورجيا ومصر وأوزبكستان.

ويعد كوبر أول مدرب أرجنتيني على الإطلاق يشرف على تدريب الكونغو الديمقراطية.