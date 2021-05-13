مدرب صنداونز: أجواء رمضان ساعدتنا في مصر.. ومهمتنا ضد الأهلي "وطنية"

يرى رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي، أن أجواء شهر رمضان، ساعدت فريقه الذي حضر إلى مصر يوم الثلاثاء لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وفي أول أيام عيد الفطر، قال موكوينا أحد مديرين فنيين اثنين لصنداونز، لمجلة كيك أوف: "هذا وقت رائع للقدوم للقاهرة، البلاد مازالت في شهر رمضان ولا يوجد زحام في ساعات الصباح، هذا يمنحنا طاقة وتركيز على مهمتنا الوطنية".

وأكمل "الأجواء لا يوجد بها ضوضاء كما هو المتوقع في القاهرة، وهذا يمنحنا فرصة للهدوء. حالتنا النفسية مميزة ونقدر مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا".

ويلعب صنداونز أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 15 و22 من الشهر الجاري في مواجهة تتكرر للموسم الثالث على التوالي.

وحسم صنداونز مباراة عام 2019 بنتيجة المباراتين 5-1، فيما تأهل الأهلي في 2020 بنتيجة المباراتين 3-1.