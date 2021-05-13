مواعيد مباريات الخميس 13 مايو 2021.. ليفربول ضد يونايتد وريال مدريد ونهائي كأس ألمانيا

دوري إنجليزي وإسباني ونهائي كأس ألمانيا ضمن منافسات اليوم الخميس 13 مايو 2021.

للتعرف على مواعيد كل مباريات اليوم من هنا

الدوري الإنجليزي

دربي الشمال الغربي والذي يجمع مانشستر يونايتد ليفربول في التاسعة والربع على ملعب أولد ترافورد في لقاء مؤجل من الجولة 34 ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي السابعة مساءً يحل إيفرتون ضيفا على أستون فيلا في فيلا بارك وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

الدوري الإسباني

وعبر بي إن سبورتس 1 يحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإسباني وصراع اللقب المشتعل مع أتليتكو مدريد وبرشلونة.

المباراة تقام في العاشرة مساءً على ملعب لويس كارمينيس.

نهائي كأس ألمانيا

ويلتقي ريد بول لايبزج وبوروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا على الملعب الأولمبي في برلين في التاسعة إلا الربع والمباراة غير مذاعة عربيا.

كأس فرنسا

بعد تأهل باريس سان جيرمان، يلتقي روميلي من الدرجة الرابعة الفرنسية مع موناكو في مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تبدأ في التاسعة والربع مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 2.

للتعرف على مواعيد كل مباريات اليوم من هنا