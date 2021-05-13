سيميوني: هدف سوسيداد جعل أتليتكو يعاني.. ولن أشاهد مباراة ريال مدريد وغرناطة

الخميس، 13 مايو 2021 - 01:17

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني

أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أن فريقه عانى بعد استقبال هدفا من ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وفاز أتليتكو مدريد بنتيجة 2-1 على ريال سوسيداد في الجولة 36 للدوري الإسباني.

وقال سيميوني بعد المباراة: "كنا نعلم أن علينا أن نفوز ضد فريق يلعب جيدا خارج ملعبه، لقد لعبنا جيدا خلال الشوط الأول وأيضا الشوط الثاني، لكن الهدف الذي سكن شباكنا في نهاية المباراة جعلنا نعاني".

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وأضاف "نحتاج للراحة لأن الموسم صعب للغاية، لقد بدأ سريعا (بعد الموسم الماضي) وهذا ما حدث لجميع الفرق، فنحن لسنا بالاستثناء، سنواصل لعب كل مباراة على حدة، ونعمل أن مباراة الأحد (ضد أوساسونا)".

وعن مباراة ريال مدريد وغرناطة، وضح "لا أُفضل أن أشاهدها وسأنتظر لمعرفة ماذا سيحدث".

وحول أداء لويس سواريز مهاجم الفريق "هو حاسم بالنسبة لنا، وسيستخدم طريقته (للتسجيل) خلال المباراتين المتبقيتين".

وأتم متحدثا عن جماهير أتليتكو مدريد "من المثير الاستماع لهم (وهم خارج الملعب)، أنا أتفهم موقف الحكومة، لكن عليك بذل المجهود لكي يعود الجماهير لملاعب كرة القدم".

وكانت الحكومة الإسبانية قد سمحت بعودة الجماهير لبعض مباريات الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

الانتصار عزز صدارة أتليتكو مدريد للدوري الإسباني ورفع رصيده للنقطة 80.

ليتسع الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ويبتعد بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 75 نقطة الذي سيلعب ضد غرناطة في نفس مباريات جولة.

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