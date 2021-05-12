بشروط قاسية.. الحكومة الإسبانية توافق على عودة الجماهير للمدرجات

وافقت الحكومة الإسبانية على عودة الجماهير لمدرجات مسابقات الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية.

وسيُسمح فقط بعودة الجماهير لحضور المباريات في المنطقة الأولى، والتي تضمن مدن: فالنسيا، جاليسيا وجزر البليار.

مما يعني إقامة مباريات فرق: فالنسيا، ليفانتي، إلتشي، فياريال وسلتا فيجو في الدرجة الأولى، وكاسيتلون ولوجو ومايوركا في الدرجة الثانية، بحضور جماهيري على ملاعبها.

ولن تتواجد أي جماهير في مدرجات 34 فريقا أخر ينشط في الدوري الأولى والثانية.

وستستقبل ملاعب هذه المدن 5 آلاف متفرجا، أو ما يوازي 30% من سعة الاستادات الصغرى.

وسيُطلب من الحضور إرتداء الكمامات الطبية، مع عدم السماح لهم بالتدخين أو الأكل أو الشرب أثناء التواجد في المدرجات.

أما المباريات التي ستقام بحضور جماهيري فستكون على النحو التالي:

16 مايو: فالنسيا ضد إيبار وفياريال ضد إشبيلية.

23 مايو: إلتشي ضد أتليتك بلباو، ليفانتي ضد قادش وسلتا فيجو ضد ريال بيتيس.

وستطبق هذه القواعد على بعض مباريات دوري كرة السلة الإسباني.