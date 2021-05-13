أرتيتا: لاعبو أرسنال أظهروا روح رائعة ضد تشيلسي.. مسؤوليتي هي الدفاع عنهم

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن مهمته هي الدفاع عن لاعبي فريقه مشيرا إلى أهمية فوز فريقه على تشيلسي.

وفاز أرسنال على تشيلسي بهدف دون رد في الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عقب المباراة: "يمكنك أن ترى روح الفريق بداية من الدقيقة الأولى للقاء".

وشدد "كان علينا (أن نحقق نتيجة إيجابية) وهو ما تحقق ضد هذا الفريق الرائع".

وأردف "لم نفز هنا (ستامفورد بريدج) منذ 10 سنوات، لذا هي نتيجة مهمة بالنسبة لنا، وللجماهير وللاعبين أيضا".

وأضاف "لقد أظهر اللاعبون ما مدى أهمية (هذه المباراة) وأظهروا روح كبيرة وأوضحوا كيف كانوا يهتمون بنتيجة اللقاء".

وواصل "لا يهم إذا كنا نلعب من أجل المركز السابع أو الثامن أو التاسع، يمكنك أن ترى (الروح) ولا يمكنك أن تشكك في مجهود اللاعبين ومحاولاتهم خلال اللقاء".

واستمر "لقد قلت أنني إن لم أحصل على 120% من مجهود اللاعبين فهذا سيكون مسؤوليتي".

وتابع "سأدافع عن لاعبي فريقي أمام الجميع وحتى أخر دقيقة لي (مع الفريق)، أنا هنا لأنني أستحق أن أتواجد هنا".

وأتم "أنا سعيد بالعديد من الأشياء التي حققتها، الخاصة بروح اللاعبين ورغبتهم لتحقيق الفوز".