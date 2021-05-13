توخيل: ربما قراري جعل الفريق يشعر بعدم التركيز ضد أرسنال.. أتحمل المسؤولية

الخميس، 13 مايو 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

أكد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تحمله مسؤولية هزيمة فريقه ضد أرسنال بهدف دون رد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "افتقدنا التركيز وهذا ليس عاديا، ربما أعطيت إشارات للاعبين بالتبديلات التي أجريتها على التشكيل إنني أفكر في نهائي الكأس يوم السبت المقبل".

وشدد "حتى لو حدث ذلك بنسبة 5% أو 1% ليست هذه طريقتنا المعتادة في لعب المباريات وتمت معاقبتنا على ذلك، إنها هزيمة صعبة لكن علينا تقبلها".

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وواصل "كان ينبغي لنا الحصول على ركلة جزاء ولم يتم مراجعة اللقطة ثم تلقينا هدفا ولم نستطع استغلال فرصنا، لم نتمتع بالحدة الكافية لتسجيل الأهداف".

وأكمل "لم يكن لدينا الرغبة الكبيرة في تسجيل الأهداف، لذا الأمر كله يعود لنا".

وقال توخيل لشبكة "سكاي سبورتس" في وقت لاحق: "ما حدث خطأنا وعلينا تحمل المسؤولية، ارتكبنا أخطاء وأتحمل ما حدث بسبب التبديلات الكثيرة، ربما هذه مكالمة لنا لنستيقظ".

وتجمد رصيد تشيلسي عند 64 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.

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