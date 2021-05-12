أرسنال يُسقط تشيلسي ليكتب ما يحدث لأول مرة منذ 17 عاما ويحافظ على آماله الأوروبية

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 23:24

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف إيميلي سميث روي ضد تشيلسي

تغلب أرسنال على منافسه تشيلسي بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب الأخير ستامفورد بريدج في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد إيميلي سميث روي في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

بذلك الانتصار وصل رصيد أرسنال إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن وست هام الخامس وللأخير لقاء أقل.

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فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 64 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.

وفاز أرسنال في ثلاث مباريات متتالية دون استقبال أي هدف في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2013.

وأصبح الموسم الجاري هو الأول الذي يفوز فيه أرسنال ذهابا وإيابا على تشيلسي منذ موسم 2003-2004.

كما أن هذا هو أول انتصار لأرسنال في الدربي على ملعب ستامفورد بريدج منذ عام 2011 بعدما خاض تسع مباريات هناك بدون أي فوز.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني فيها مع أرسنال بشكل كامل.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل هادئ وسط استحواذ تام من تشيلسي على الكرة وجاء التهديد الأول في الدقيقة العاشرة بتسديدة من ماسون ماونت تصدى لها بيرند لينو.

وانفرد كاي هافيرتز بالمرمى لكنه سدد كرة ضعيفة لتضيع فرصة التقدم على تشيلسي.

وفي الدقيقة 16 أعاد جورجينيو الكرة بقوة في خطأ كارثي لحارسه كيبا الذي أبعدها بيده قبل أن تعبر خط المرمى ليستغل بيير إيمريك أوباميانج الأمر ويمررها إلى سميث روي الذي سدد بسهولة في الشباك معلنا عن تقدم أرسنال.

وأرسل رييس جيمس عرضية تصدى لها لينو بثبات.

وفي الدقيقة 61 سجل كريستيان بوليسيتش هدف التعادل لتشيلسي لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل على اللاعب الأمريكي.

وسيطر تشيلسي بشكل أكبر على الكرة لكنه لم يشكل خطورة على مرمى أرسنال.

وكاد جورينيو يدرك التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء لكنه فشل في تسديد الكرة بقوة لتضيع فرصة هدف محقق وتنتهي المباراة بهزيمة تشيلسي.

أرسنال تشيلسي النني
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