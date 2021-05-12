إنتر يحتفل بلقب الدوري بثلاثية في شباك روما

واصل إنتر ميلان احتفالاته بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي وانتصر على روما اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف.

واستضاف إنتر ميلان منافسه روما في ملعب جوسيبي مياتزا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

افتتح مارسيلو بروزوفيتش أهداف النيراتزوري في الدقيقة 11.

وأضاف ماتياس فيتشينو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 20.

وقلص هنريك مخيتاريان النتيجة بتسجيله هدف أول لروما في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 90 سجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث لكتيبة المدرب أنطونيو كونتي.

بتلك النتيجة وصل رصيد إنتر ميلان إلى 88 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد روما عند 58 نقطة وتأكد غيابه بالفعل عن المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل نظرا لابتعاده عن لاتسيو صاحب المركز السادس بتسع نقاط قبل جولتين على نهاية المسابقة.