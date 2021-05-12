انتهت في إسبانيا – أتليتكو مدريد (2) (1) ريال سوسيداد.. فوز كتيبة سيميوني

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 21:42

كتب : FilGoal

كاراسكو - أتليتكو مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتليتكو مدريد وريال سوسيداد التي تقام في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق83: الهدف الأول لريال سوسيداد عن طريق إيجور زوبلديا

ق80: بورتو يسدد كرة تصطدم بالقائم الأيمن لتعود لمارتن ميركلانز الذي سدد في المرمى الخالي من حارس لكن سافيتش يبعد الكرة

ق77: سواريز ينفرد بالمرمى ويسدد بوجه قدمه الخارجي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن

ق67: أوبلاك ينقذ هدفا محققا لأتلتيكو مدريد من بورتو

ق55: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: أوبلاك يتصدى لفرصة من إيزاك مجددا ويمنعه من التسجيل

ق31: أوبلاك يمنع إيزاك من تسجيل الهدف الأول لسوسيداد

ق28: الهدف الثاني لأتليتكو مدريد عن طريق آنخيل كوريا

ق17: ريال سوسيداد يهدد مرمى يان أوبلاك بتسديدة من أندير بارانتشيا

ق16: الهدف الأول لأتلتيكو مدريد عن طريق يانييك كاراسكو

ق9: يورنتي ينفرد بالمرمى ويهدر هدفا محققا بعدما سدد في جسد أليكس ريميرو

ق7: سواريز يسدد ركلة حرة مباشرة تمر بجوار القائم الأيسر لريال سوسيداد

ق5: عرضية من ماركوس يورنتي لسواريز الذي يسدد بعيدا عن المرمى

ق2: تمريرة من كيران تريبير إلى لويس سواريز في منطقة جزاء سوسيداد لكن مهاجم أتليتكو مدريد يفشل في السيطرة على الكرة ليهدر فرصة للتسجيل

بداية المباراة

أتليتكو مدريد ريال سوسيداد
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