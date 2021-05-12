انتهت في إسبانيا – أتليتكو مدريد (2) (1) ريال سوسيداد.. فوز كتيبة سيميوني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أتليتكو مدريد وريال سوسيداد التي تقام في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق83: الهدف الأول لريال سوسيداد عن طريق إيجور زوبلديا

ق80: بورتو يسدد كرة تصطدم بالقائم الأيمن لتعود لمارتن ميركلانز الذي سدد في المرمى الخالي من حارس لكن سافيتش يبعد الكرة

ق77: سواريز ينفرد بالمرمى ويسدد بوجه قدمه الخارجي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن

ق67: أوبلاك ينقذ هدفا محققا لأتلتيكو مدريد من بورتو

ق55: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: أوبلاك يتصدى لفرصة من إيزاك مجددا ويمنعه من التسجيل

ق31: أوبلاك يمنع إيزاك من تسجيل الهدف الأول لسوسيداد

ق28: الهدف الثاني لأتليتكو مدريد عن طريق آنخيل كوريا

ق17: ريال سوسيداد يهدد مرمى يان أوبلاك بتسديدة من أندير بارانتشيا

ق16: الهدف الأول لأتلتيكو مدريد عن طريق يانييك كاراسكو

ق9: يورنتي ينفرد بالمرمى ويهدر هدفا محققا بعدما سدد في جسد أليكس ريميرو

ق7: سواريز يسدد ركلة حرة مباشرة تمر بجوار القائم الأيسر لريال سوسيداد

ق5: عرضية من ماركوس يورنتي لسواريز الذي يسدد بعيدا عن المرمى

ق2: تمريرة من كيران تريبير إلى لويس سواريز في منطقة جزاء سوسيداد لكن مهاجم أتليتكو مدريد يفشل في السيطرة على الكرة ليهدر فرصة للتسجيل

بداية المباراة