تقرير: تشيلسي يفكر في تمديد تعاقد توخيل

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 21:40

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

تفكر إدارة تشيلسي في تمديد تعاقدها مع توماس توخيل المدير الفني للفريق.

وبحسب صحيفة "دايلي الميل" البريطانية، فإن رومان أبراموفيتش مالك النادي الإنجليزي يرغب في تمديد عقد توخيل لموسم إضافي.

وأشار تقرير الصحيفة أن تشيلسي يريد بقاء توخيل مع الفريق حتى عام 2023.

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وينتهي عقد توخيل مع تشيلسي بنهاية عام 2022.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير الماضي خلفا لفرانك لامبارد.

ونجح توخيل في قيادة تشيلسي للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسيلعب الفريق اللندني ضد مانشستر سيتي يوم 29 مايو المقبل.

وقاد توخيل تشيلسي في 25 مباراة بكل المسابقات، فاز في 17 وتعادل في 6 ولم ينهزم إلا مرتين.

توماس توخيل تشيلسي الدوري الإنجليزي
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