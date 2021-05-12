مباشر – تشيلسي (0) - (1) أرسنال.. الشوط الثاني

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف إيميلي سميث روي ضد تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وأرسنال التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

ق36: النني يشتت فرصة خطيرة لتشيلسي قبل أن يسدد ماونت الكرة في الشباك ويدرك التعادل.

ق28: لينو يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من ماونت.

ق16: جوووول هدف أول لأرسنال بعد خطأ قاتل من جورجينيو الذي مرر الكرة لكيبا بقوة وحارسه تصدى لها قبل أن تعبر خط المرمى ليستغل أوباميانج الأمر ومرر الكرة إلى إيميلي سميث روي الذي سدد بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الأول لأرسنال.

ق12: كاي هافيرتز يهدر انفرادا بعدما سدد كرة ضعيفة.

ق10: تسديدة من ماونت تصدى لها لينو بثبات.

انطلاق المباراة.

تشيلسي أرسنال
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