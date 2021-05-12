تشكيل دربي لندن - خماسي دفاعي لـ تشيلسي والنني يقود أرسنال

يعتمد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة أرسنال.

ويلعب تشيلسي ضد أرسنال في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا

الدفاع: رييس جيمس - سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – كورت زوما – بين تشيلويل.

الوسط: جليمور – جورجينيو – ماسون ماونت.

الهجوم: كاي هافرتز – كريستيان بوليسيتش.

على الجانب الآخر دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بالدولي المصري محمد النني في وسط الملعب من بداية المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: لينو

الدفاع: روب هولدينج – جابريال – بابلو ماري – كيران تيرني.

الوسط: محمد النني – توماس بارتي – ساكا – سميث روي.

الهجوم: أوديجارد – أوباميانج.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ويحل أرسنال في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.