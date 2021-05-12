تشكيل دربي لندن - خماسي دفاعي لـ تشيلسي والنني يقود أرسنال
الأربعاء، 12 مايو 2021 - 20:22
كتب : FilGoal
يعتمد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة أرسنال.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويلعب تشيلسي ضد أرسنال في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
المرمى: كيبا
الدفاع: رييس جيمس - سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – كورت زوما – بين تشيلويل.
الوسط: جليمور – جورجينيو – ماسون ماونت.
الهجوم: كاي هافرتز – كريستيان بوليسيتش.
على الجانب الآخر دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بالدولي المصري محمد النني في وسط الملعب من بداية المباراة.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: لينو
الدفاع: روب هولدينج – جابريال – بابلو ماري – كيران تيرني.
الوسط: محمد النني – توماس بارتي – ساكا – سميث روي.
الهجوم: أوديجارد – أوباميانج.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ويحل أرسنال في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.