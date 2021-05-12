انتهت رحلته في الملاعب.. فالنسيا يعلن اعتزاله كرة القدم
الأربعاء، 12 مايو 2021 - 20:01
كتب : FilGoal
أعلن الإكوادوري أنطونيو فالنسيا عن اعتزاله كرة القدم.
أنطونيو فالنسيا
النادي : مانشستر يونايتد
ونشر لاعب مانشستر يونايتد السابق خبر اعتزاله عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
A todos los que me han sido parte de mi vida ❤️🙏 pic.twitter.com/FbQI0KMGNw— Antonio Valencia (@anto_v25) May 12, 2021
وكان نادي كويريتاريو المكسيكي أخر محطات فالنسيا مع كرة القدم بعدما انضم له في صفقة انتقال حر في يناير 2021، قبل أن يعتزل بعد انتهاء الدوري المكسيكي "كلاوسورا".
وسبق لفالنسيا اللعب لأندية ريكرياتيفو وفياريال في إسبانيا، وويجان في إنجلترا بجانب اللعب لمانشستر يونايتد.
وخاض فالنسيا 339 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 25 هدفا.
كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.
ومثّل فالنسيا منتخب إكوادور في 98 مباراة وسجل 11 هدفا كما شارك في كأس العالم 2006 و2014.