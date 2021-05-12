انتهت رحلته في الملاعب.. فالنسيا يعلن اعتزاله كرة القدم

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

أنطونيو فالنسيا

أعلن الإكوادوري أنطونيو فالنسيا عن اعتزاله كرة القدم.

أنطونيو فالنسيا

النادي : مانشستر يونايتد

ونشر لاعب مانشستر يونايتد السابق خبر اعتزاله عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وكان نادي كويريتاريو المكسيكي أخر محطات فالنسيا مع كرة القدم بعدما انضم له في صفقة انتقال حر في يناير 2021، قبل أن يعتزل بعد انتهاء الدوري المكسيكي "كلاوسورا".

وسبق لفالنسيا اللعب لأندية ريكرياتيفو وفياريال في إسبانيا، وويجان في إنجلترا بجانب اللعب لمانشستر يونايتد.

وخاض فالنسيا 339 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 25 هدفا.

كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.

ومثّل فالنسيا منتخب إكوادور في 98 مباراة وسجل 11 هدفا كما شارك في كأس العالم 2006 و2014.

أنطونيو فالنسيا مانشستر يونايتد
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