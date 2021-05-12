برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبرتو

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو - خيسوس خيل مانزانو - ريال مدريد - برشلونة

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه سيرجي روبرتو.

سيرخي روبيرتو

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال النادي عبر حسابه على "تويتر": "سيرجي روبرتو يعاني من آلام في الفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

ولم يتم الإعلان عن موعد عودة اللاعب.

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وكان روبرتو قد شارك أمس أمام ليفانتي مع بداية الشوط الثاني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3.

وخاض اللاعب البالغ 29 عاما، 19 مباراة فقط الموسم الحالي سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يغيب فيها روبرتو عن صفوف الفريق الكتالوني الموسم الحالي إذ تعرض لإصابة عضلية مرتين وغاب لعدة مباريات بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد برشلونة لملاقاة سيلتا فيجو في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

برشلونة الدوري الإسباني سيرجي روبرتو
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