برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبرتو

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه سيرجي روبرتو.

سيرخي روبيرتو النادي : برشلونة برشلونة

وقال النادي عبر حسابه على "تويتر": "سيرجي روبرتو يعاني من آلام في الفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

ولم يتم الإعلان عن موعد عودة اللاعب.

سيرجي روبرتو يعاني من آلام في الفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه pic.twitter.com/ANwtL5BD4M — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 12, 2021

وكان روبرتو قد شارك أمس أمام ليفانتي مع بداية الشوط الثاني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3.

وخاض اللاعب البالغ 29 عاما، 19 مباراة فقط الموسم الحالي سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يغيب فيها روبرتو عن صفوف الفريق الكتالوني الموسم الحالي إذ تعرض لإصابة عضلية مرتين وغاب لعدة مباريات بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد برشلونة لملاقاة سيلتا فيجو في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.