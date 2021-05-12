كلوب: لعب ثلاث مباريات في الأسبوع جريمة.. أتعاطف مع يونايتد

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد جريمة.

وتعاطف كلوب مع مانشستر يونايتد قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا الخميس في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "كنت أعلم أن سولشاير سيقوم بتغيير تشكيله أمام ليستر سيتي، أنا متعاطف معهم وهذا ليس خطئهم".

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وكان مانشستر يونايتد قد خسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ليستر سيتي قبل يومين من مواجهة ليفربول.

وأضاف كلوب "لا أعلم كيف سيلعب يونايتد غدا، لكن أن تلعب الأحد والثلاثاء والخميس هي جريمة".

وشدد "يونايتد لديه مجموعة مميزة من الخبرة والإمكانيات، يلعبون كرة جيدة وسيحصلون على المركز الثاني بنهاية الموسم".

وتابع كلوب "كان موسمنا صعبا لكن كنا نستحق 5 أو 6 نقاط أكثر، نحن في وضع لم نكن نريده لكن سنتعامل معه وعلينا انتظار تعثر الفرق الأخرى".

وعن تتويج مانشستر سيتي باللقب أوضح "عندما تملك الأموال والمعرفة يكون لديك فرصة قوية لتحقيق اللقب وهذا ما حدث معهم".

وكشف كلوب "راسلت بيب جوارديولا أمس لتهنئته على التتويج باللقب والعمل الرائع مع مانشستر سيتي".

وشدد المدير الفني لليفربول "كان عاما صعبا على العالم وما فعله سيتي هذا الموسم استثنائي، لديهم تشكيلة رائعة وأفضل مدرب في العالم، وهي فرصة مميزة للتتويج بالألقاب".

وبالحديث عن جوردان هندرسون أوضح "لم يعد إلى التدريبات حتى الآن".

وتابع "لا توجد فرصة للحاقه بأي مباراة هذا الموسم، هناك فرصة للمشاركة في اليورو ولكن هذا قراره وقرار ساوثجيت فقط".

واختتم تصريحاته "فيرجل فان دايك يسير بخطوات إيجابية، لم أتحدث عن عدم خوضه اليورو من قبل لكن كنت متأكدا أنه من الصعب أن يشارك".

ليفربول يورجن كلوب فان دايك هندرسون
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