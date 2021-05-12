يويفا يفتح تحقيقا مع يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بشأن دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" فتح تحقيقا مع أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

يأتي ذلك في ضوء "انتهاك الأندية الثلاثة لقواعد الاتحاد عن طريق مشروع دوري السوبر الأوروبي".

وأصدرت الأندية الثلاثة بيانا في وقت سابق انتقدوا فيه ضغوط الاتحاد الأوروبي وتأسفوا للأندية الـ 9 التي أعلنت انسحابها. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق، عن إعادة دمج 9 من الأندية المنسحبة من مسابقة دوري السوبر الأوروبي. (طالع التفاصيل)

وانسحبت الأندية الإنجليزية الـ 6، بالإضافة إلى ميلان وإنتر وأتليتكو مدريد.

وكان جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قد أشار إلى إمكانية استبعاد يوفنتوس من الدوري الإيطالي الموسم المقبل حال عدم انسحاب الفريق من دوري السوبر الأوروبي.

وفي البيان السابق، وجّه يويفا رسالة إلى الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الذي لم يعلن انسحابه من دوري السوبر وأكد على التزامه بها.

وقال يويفا في بيانه إنه يحتفظ بجميع حقوقه لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا ضد الأندية التي رفضت التخلي عن فكرة دوري السوبر "المزعوم"، وسيتم إحالة الأمر إلى اللجان التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي.