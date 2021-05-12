نيمار: أريد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو

أشار نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى رغبته في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وقال نيمار لمجلة " GQ France": "أريد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، لعبت مع لاعبين عظماء مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي، لكن لم ألعب مع رونالدو بعد".

وكان نيمار قد جدد تعاقده مع الفريق الباريسي حتى 2025 منذ أيام.

يأتي ذلك في الوقت الذي تربط التقارير البرتغالي بالرحيل عن يوفنتوس حال لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن بين الأندية التي ارتبط بها رونالدو، باريس سان جيرمان الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وأضاف البرازيلي "أريد الفوز بلقب كأس العالم، هذا حلمي الأكبر، وأيضا الفوز بكل شيء مع باريس سان جيرمان".

وأتم "اقتربت من الـ 30، ولدي مسيرة جيدة على المستوى الشخصي".

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 27 مباراة. سجل فيهم 15 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتوج نيمار مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات، وكأس فرنسا مرتين، وكأس الرابطة الفرنسية مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين، بجانب وصافة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.