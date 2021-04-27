توتو سبورت: عدم تأهل يوفنتوس لـ دوري الأبطال = رحيل رونالدو لـ يونايتد أو سان جيرمان

لا يضع كريستيانو رونالدو أي خطة للبقاء مع يوفنتوس حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فان البرتغالي وضع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ضمن خططه للرحيل عن السيدة العجوز.

ولا تزال آمال يوفنتوس في التأهل لدوري الأبطال قائمة رغم تراجع نتائج الفريق مؤخرا في الدوري الإيطالي وآخرها التعادل مع فيورنتينا بهدف لكل فريق.

ويمتلك رونالدو عقدا ممتدا مع البيانكونيري إلى صيف 2022، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية تخلي يوفنتوس عن خدماته مقابل 29 مليون يورو.

وقد تكون اللقاءات الخمس المقبلة هي الأخيرة لرونالدو حال قرر الرحيل، إذ يواجه يوفنتوس كل من أودينيزي وميلان وساسولو وإنتر وبولونيا.

ولم يستطع البرتغالي البالغ 36 عاما من هز الشباك في المباريات الثلاثة الأخيرة بالدوري الإيطالي.

وفي تقرير سابق لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن البرتغالي يتقاضى 31 مليون يورو مع يوفنتوس في الموسم، وقد يحتاج لتخفيض راتبه من أجل العودة لملعب أولد ترافورد.

وأوضح التقرير أن رونالدو قد يوافق على الانتقال لصفوف يونايتد بشرط ألا يقل راتبه عن 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

رونالدو (36 عاما) شارك مع يوفنتوس في 128 مباراة سجل 97 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات وتوج بـ 4 ألقاب.

وسجل البرتغالي الموسم الجاري 32 هدفا في 38 مباراة، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا.