تقرير: توتنام وليستر مهتمان بـ إنزاجي

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

يسعى توتنام وليستر سيتي ثنائي الدوري الإنجليزي في التعاقد مع سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو.

وينتهي تعاقد المدرب الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، رغم إدعاء إنزاجي ولاتسيو التوصل لاتفاق بتمديد التعاقد أكثر من مرة.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت تواصل ليستر سيتي وتوتنام مع إنزاجي بالفعل.

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وأشار التقرير إلى عدم تقديم عروض رسمية إلى إنزاجي حتى الآن ولكن أبدى الجانبان رغبتهما في التعاقد معه.

وفي أبريل الماضي كان إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي لاتسيو قد صرح باقتراب تمديد تعاقد إنزاجي بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكشف التقرير أن توتنام لا يفاوض إنزاجي فقط ولكن هناك محادثات بدأت مع ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي ويوفنتوس السابق.

وكشفت عدد من وسائل الإعلام الإيطالية أن إنزاجي بات مرشحا لخلافة أندريا بيرلو في يوفنتوس.

وبات يوفنتوس مهددا بعدم التأهل من دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري الإيطالي.

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