لا جازيتا ديللو سبورت: رونالدو "معزول في غرفة ملابس" يوفنتوس

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تفاصيل علاقة كريستيانو رونالدو بزملائه في يوفنتوس، إذ وصفته بـ "المعزول في غرفة الملابس".

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأوضح التقرير أن البرتغالي معزول في غرفة ملابس يوفنتوس حيث يعتقد زملائه أنه حصل على الكثير من الحرية.

وأضاف التقرير أن علاقة رونالدو بزملائه في الفريق ليست جيدة كما كانت قبل عدة أشهر.

ولم يتدرب اللاعب البالغ من العمر 36 عاما في اليوم التالي لهزيمة يوفنتوس أمام ميلان وزار مصنع فيراري في مارانيلو بدلا من ذلك رفقة أندريا أنيللي رئيس النادي وجون إلكان المدير التنفيذي.

كما غاب رونالدو عن بعض التدريبات هذا الموسم لأسباب الرعاية ويعتقد العديد من زملائه أنه ليس من العدل أنه يُعامل بشكل مختلف عن اللاعبين الآخرين.

ووفقا لعدة تقارير فأن الموسم الحالي قد يكون الأخير لرونالدو بقميص السيدة العجوز.

وتتبقى 4 مباريات لرونالدو الموسم الحالي مع يوفنتوس بما فيها نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت عدم تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا برحيل البرتغالي بنهاية الموسم.

وارتبط اسم البرتغالي بأندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وبالعودة لصفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي. (طالع التفاصيل)

وسجل رونالدو حتى الآن 99 هدفا في 130 مباراة بقميص البيانكونيري منذ انضمامه في صيف 2018 بجميع المسابقات.