مواعيد مباريات الأربعاء 12 مايو 2021.. دربي لندني ودوري إيطالي ومواجهة مصرية خالصة

دربي لندني وأتليتكو مدريد من أجل الابتعاد في الصدارة وصراع مقاعد الأبطال مستمر في الدوري الإيطالي، ضمن أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021.

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الدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على تشيلسي في دربي لندني في لقاء مقدم من الجولة 36 على ستامفورد بريدج.

المباراة تبدأ في التاسعة والربع وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس فرنسا

يخوض باريس سان جيرمان مواجهة قوية أمام مونبيليه في نصف نهائي كأس فرنسا، في التاسعة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

في العاشرة مساءً يلتقي أتليتكو مدريد مع ريال سوسيداد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على تورينو في التاسعة إلا الربع وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 3 بريميوم.

ويستضيف ساسولو، يوفنتوس في التوقيت ذاته وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 7.

وقمة الجولة بين إنتر وروما تذاع على بي إن سبورتس 3 في التاسعة إلا الربع أيضا.

الدوري اليوناني

يختتم الدوري اليوناني بلقاء يجمع الثنائي المصري المحترف أحمد حسن كوكا وعمرو وردة بقمصان أولمبياكوس وباوك، المباراة غير مذاعة عربيا، وتبدأ في السادسة والنصف مساءً.

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