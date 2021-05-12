كومان: من المستحيل فهم ماذا حدث.. علينا المضي قُدما والاستعداد للموسم المقبل

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 01:26

كتب : FilGoal

رونالد كومان مدرب برشلونة

يبدو أن رونالدو كومان المدير الفني لـ برشلونة انتهت آماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد فقدان نقطتين أمام ليفانتي.

ليفانتي صعق برشلونة بتعادل مثير في افتتاح الجولة 36 من الدوري الإسباني، وفشل البلاوجرانا في الارتقاء للصدارة بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وقال كومان عقب نهاية اللقاء: "المدربون دائما يُسألون، أتفهم ذلك، بعد الشوط الثاني هناك الكثير من الأسئلة".

أخبار متعلقة
لا صدارة لـ برشلونة اليوم ولو مؤقتا.. ليفانتي الشجاع يخطف تعادلا مثيرا تشكيل برشلونة - ثلاثي هجومي أمام ليفانتي بحثا عن صدارة مؤقتة رغم الإصابة أمام أتليتكو.. بوسكيتش في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي برشلونة يحصل على مكافأة تتويج فيدال بالدوري مع إنتر

وأضاف "أنا محبط واتسائل ماذا حدث، علينا المضي قُدما والاستعداد للموسم المقبل".

وتابع "كمدرب أنا دائما مسؤول، تحدثنا بين الشوطين على التحسن دفاعيا وعدم فقدان الحدة، كنا متفوقين في النتيجة 2-0، ولم نتوقع أن نتعادل".

وواصل "هدفنا كان الفوز في المباريات الثلاث، وآمل أن يخسر الأخرون نقاطا".

وأكمل "المباريات تستمر 90 دقيقة ونحن خسرنا الكثير في الشوط الثاني، ليفانتي سبب لنا المشاكل ولم ندافع بشكل جيد".

وأوضح "الأمر محبط للغاية، ومن المستحيل فهم ماذا حدث، من الصعب شرحه".

وأتم عن عثمان ديميبلي: "تسبب في الكثير من الخطورة على الطرف وكان جيدا دفاعيا، كان صعبا للغاية أن يلعب كظهير متقدم، المرتدات التي صنعها كانت مدمرة".

تعادل رفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة في المركز الثاني وعاد ريال مدريد للمركز الثالث برصيد 75 نقطة قبل مواجهة غرناطة يوم الخميس.

فيما ظل أتليتكو مدريد في الصدارة برصيد 77 نقطة قبل مواجهة ريال سوسيداد.

رونالد كومان برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: من المستحيل فهم ماذا حدث.. علينا المضي قُدما والاستعداد للموسم المقبل ساعة | الدوري الإسباني
شيكابالا: سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين ليس من أجلي فقط.. للتصدي للعنصرية ساعة | الدوري المصري
اللقب الـ 19 انتظر 19 عاما.. سبورتينج لشبونة يكسر هيمنة بورتو وبنفيكا ويتوج بـ الدوري البرتغالي 2 ساعة | أوروبا
أحدهم يحتاج لمعجزة.. تفاصيل الصراع الناري على لقب الدوري التركي 2 ساعة | تقرير في الجول
نبيه: أغلقنا ملف القمة.. ونركز الآن على مباراة إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
لا صدارة لـ برشلونة اليوم ولو مؤقتا.. ليفانتي الشجاع يخطف تعادلا مثيرا 2 ساعة | الدوري الإسباني
قطار نابولي يواصل مشواره نحو دوري الأبطال ويدهس أودينيزي بخماسية 3 ساعة | الدوري الإيطالي
مران الزمالك - ترحيب شديد بـ أبو جبل بعد تعافيه من فيروس كورونا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 اعتذار وتوضيح 3 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك