كومان: من المستحيل فهم ماذا حدث.. علينا المضي قُدما والاستعداد للموسم المقبل

يبدو أن رونالدو كومان المدير الفني لـ برشلونة انتهت آماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد فقدان نقطتين أمام ليفانتي.

ليفانتي صعق برشلونة بتعادل مثير في افتتاح الجولة 36 من الدوري الإسباني، وفشل البلاوجرانا في الارتقاء للصدارة بشكل مؤقت. (طالع التفاصيل)

وقال كومان عقب نهاية اللقاء: "المدربون دائما يُسألون، أتفهم ذلك، بعد الشوط الثاني هناك الكثير من الأسئلة".

وأضاف "أنا محبط واتسائل ماذا حدث، علينا المضي قُدما والاستعداد للموسم المقبل".

وتابع "كمدرب أنا دائما مسؤول، تحدثنا بين الشوطين على التحسن دفاعيا وعدم فقدان الحدة، كنا متفوقين في النتيجة 2-0، ولم نتوقع أن نتعادل".

وواصل "هدفنا كان الفوز في المباريات الثلاث، وآمل أن يخسر الأخرون نقاطا".

وأكمل "المباريات تستمر 90 دقيقة ونحن خسرنا الكثير في الشوط الثاني، ليفانتي سبب لنا المشاكل ولم ندافع بشكل جيد".

وأوضح "الأمر محبط للغاية، ومن المستحيل فهم ماذا حدث، من الصعب شرحه".

وأتم عن عثمان ديميبلي: "تسبب في الكثير من الخطورة على الطرف وكان جيدا دفاعيا، كان صعبا للغاية أن يلعب كظهير متقدم، المرتدات التي صنعها كانت مدمرة".

تعادل رفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة في المركز الثاني وعاد ريال مدريد للمركز الثالث برصيد 75 نقطة قبل مواجهة غرناطة يوم الخميس.

فيما ظل أتليتكو مدريد في الصدارة برصيد 77 نقطة قبل مواجهة ريال سوسيداد.