لا صدارة لـ برشلونة اليوم ولو مؤقتا.. ليفانتي الشجاع يخطف تعادلا مثيرا

أبى برشلونة الانفراد بالصدارة لمدة 24 ساعة على الأقل وفرط في النقاط الثلاث وتعادل مع ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا بنتيجة 3-3 في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

الفوز كان يعني تصدر برشلونة بشكل مؤقت وتصدير الضغط على أتليتكو مدريد المتصدر قبل مواجهة ريال سوسيداد، لكن ليفانتي خطف نقطة بتعادل مثير.

سجل لبرشلونة: ليونيل ميسي وبيدري وعثمان ديميبلي، فيما سجل لليفانتي: جونزالو ميليرو وخوزيه موراليس وسيرخيو ليون.

تعادل رفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة في المركز الثاني وعاد ريال مدريد للمركز الثالث برصيد 75 نقطة قبل مواجهة غرناطة يوم الخميس.

فيما ظل أتليتكو مدريد في الصدارة برصيد 77 نقطة قبل مواجهة ريال سوسيداد.

أتليتكو مدريد (77 نقطة) 🏠ريال سوسيداد 🏠أوساسونا ✈بلد الوليد برشلونة (76 نقطة) 🏠سيلتا فيجو ✈إيبار ريال مدريد (75 نقطة) ✈غرناطة ✈أتليتك بلباو 🏠فياريال من سيحقق لقب الدوري الإسباني في نهاية الطريق؟ pic.twitter.com/PDjyzLxBwo — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 11, 2021

وفشل برشلونة في الفوز على ليفانتي الذي لم يستطع الفوز في آخر 3 مباريات له في الدوري على ميدانه إذ استقبل 8 أهداف وسجل هدفا واحدا فقط.

وللمباراة الثالثة على التوالي في الدوري والكأس لم يستطع برشلونة الفوز على ليفانتي في مدينة فالنسيا، إذ خسر في آخر مباراتين 2-1 و3-1 قبل التعادل بنتيجة 3-3.

تعادل رفع رصيد ليفانتي إلى 40 نقطة في المركز الـ 13 تفوق به بشكل مؤقت على غريمه التقليدي فالنسيا صاحب الـ 39 نقطة في المركز الـ 14.

التشكيل

دفع رونالد كومان بثلاثية هجومية مكونة من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وعثمان ديميبلي.

بينما قاد خوزيه موراليس هجوم أصحاب الأرض وإلى جواره مارتي روجر.

📋ميسي وجريزمان وديمبيلي يقودون هجوم برشلونة ضد ليفانتي #في_إسبانيا pic.twitter.com/LLvJwbR0Bh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 11, 2021

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط هجومي من برشلونة، في الدقيقة الرابعة كاد أن يسجل فيرنيكي دي يونج لكن الحارس إيتور أبعدها وتابع بيدري الكرة بتسديدة قوية في منتصف المرمى أبعدها إيتور مرة أخرى ببراعة لركنية.

هدأت أحداث اللقاء قليلا وكاد موراليس أن يسجل الأول لكن تسديدته لصالح أصحاب الأرض علت العارضة في الدقيقة 18.

برشلونة حوّل تهديده لأهداف، أولا عن طريق ليونيل ميسي والذي سدد على الطائر بعد عرضية من الجهة اليسرى من جوردي ألبا في الدقيقة 25.

هدف عزز رصيد ميسي في صدارة هدافي الليجا إلى 29 هدفا، وليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات برصيد 37 هدفا بعد روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ 46 هدفا.

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وبعد 9 دقائق أضاف بيدري الهدف الثاني لبرشلونة، ميسي يمرر إلى عثمان ديميبلي في الجهة اليسرى وتوغل الفرنسي وأرسل عرضية أرضية أودعها اللاعب الشاب في الشباك بسهولة.

شوط أول انتهى والصدارة كتالونية وحتى لو بشكل مؤقت.

الشوط الثاني

خرج رونالد أراوخو مدافع برشلونة وعوضه سيرخي روبرتو مع انطلاق صافرة الشوط الثاني.

بدأ ليفانتي محاولاته بتهديد مرمى برشلونة خاصة من الأطراف، عرضية من الجهة اليسرى من خورخي ميرامون أودعها جونزالو ميليرو برأسية متقنة في شباك تير شتيجن في الدقيقة 58.

وما هي إلا 3 دقائق وسجل موراليس الهدف الثاني والتعادل لأصحاب الأرض، بعد ضغط على دفاع برشلونة وخطف الكرة، ومن ثم عدة تمريرات بين روجر مارتي وموراليس الذي استلم الكرة داخل المنطقة وسدد كرة قوية على يسار الحارس الألماني معلنا التعادل.

رد قوي

عثمان ديميبلي لم ينتظر سوى 3 دقائق وسجل ثالث أهداف برشلونة، بعدما تحصل جريزمان على الكرة في عمق منطقة جزاء ليفانتي، إلا أن المدافع شتت بالخطأ لتصل للفرنسي الذي سدد كرة قوية على يسار إيتور.

هدف يحمل رقم 30 لديميبلي مع برشلونة، 15 سجلها بالقدم اليسرى ومثلها باليمنى.

وفي الدقيقة 77 تحصل دي يونج على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن المباراة المقبلة أمام سيلتا فيجو.

وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن المباراة انتهت، استطاع تونو أن يراوغ مدافع برشلونة وأرسل عرضية إلى سيرخيو ليون الذي سدد من مرة واحدة في الزاوية القريبة للمرمى معلنا التعادل القاتل.

الثواني الأخيرة شهدت محاولات من برشلونة لكن لم ترتق إلى الخطورة الكافية ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ولا صدارة لـ برشلونة اليوم.