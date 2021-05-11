مران الزمالك - ترحيب شديد بـ أبو جبل بعد تعافيه من فيروس كورونا

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 23:20

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أبو جبل في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

تواجد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في مقر النادي الأبيض وذلك عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني على استقبال أبو جبل والاطمئنان عليه عقب عودته للتدريبات.

وأدى أبو جبل فقرة تأهيلية قوية على هامش المران، عقبها فقرة تدريبات قوية مع باقي حراس الفريق.

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ورحب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق بزميله أبو جبل بشكل خاص بعد عودته للتدريبات.

وأكد الجهاز الإداري للزمالك أن الظهير الأيمن أحمد عيد أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد نهاية فترة الإيقاف الخاصة به والتي امتدت لـ8 مباريات.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون برنامجا بدنيا خاصا للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلي.

وخاضت هذه المجموعة فقرة استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم عقبتها فقرة تدريبات خفيفة تحت إشراف فيرناندو مخطط الأحمال لعلاج الإرهاق.

وخاض الرباعي طارق حامد وأحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما ومحمود حمدي "الونش" تدريبات إضافية على هامش المران الجماعي، عبارة عن ركض حول الملعب وفقرة تدريبات تأهيلية تحت إشراف مخطط الأحمال.

وخاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم للتعافي من الإصابة بكدمة في الركبة.

وخاض لاعبو الفريق المستبعدون من مباراة القمة فقرة تأهيلية قوية بالكرة تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل، في الجولة 22 من الدوري المصري.

الزمالك أبو جبل
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