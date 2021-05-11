انتهت في إسبانيا - ليفانتي (3) (3) برشلونة.. تعادل مخيب للبلاوجرانا

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - ليفانتي - الدوري الإسباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفانتي وبرشلونة على ملعب سويتات دي فالنسيا في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 75 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الثاني وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل برشلونة - ثلاثي هجومي أمام ليفانتي بحثا عن صدارة مؤقتة مواعيد مباريات الثلاثاء 11 مايو 2021.. برشلونة للحفاظ على آماله في الليجا ومانشستر يونايتد برشلونة يحصل على مكافأة تتويج فيدال بالدوري مع إنتر رغم الإصابة أمام أتليتكو.. بوسكيتش في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

--

انتهت

ق 83: جوووووووووووول التعادل القاتل.. عرضية من الجهة اليسرى من تونو تصل إلى سيرخيو ليون الذي يسجل هدف التعادل في الزاوية القريبة.

ق 64: جووووووووووول عثمان ديميبلي يسجل بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق 60: جوووووووووووول التعادل.. لويس موراليس يسجل التعادل لليفانتي في 3 دقائق بتسديدة قوية على يسار الحارس من داخل المنطقة.

ق 57: جووووول تقليص الفارق لليفانتي.. عرضية الجهة اليمنى يودعها ميليرو برأسية في شباك تير شتيجن.

ق 45: خروج أراوخو من برشلونة ونزول سيرجي روبرتو في صفوف برشلونة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: بوسكيتس يهدر الهدف الثالث برأسية تمر بجوار القائم.

ق 34: جووووووووووووول برشلونة والثاني.. ديميبلي يتوغل من الجهة اليمنى ويرسل عرضية أرضية يودعها بيدري في الشباك.

ق 25: جوووووووووووول ميسي والأول.. عرضية من ألبا إلى ميسي الذي يسدد مباشرة على الطائر لتسكن الشباك.

ق 4: محاولة من دي يونج يبعدها الحارس ومن ثم متابعة من بيدري بتسديدة من داخل المنطقة يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
شيكابالا: سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين ليس من أجلي فقط.. للتصدي للعنصرية 22 دقيقة | الدوري المصري
اللقب الـ 19 انتظر 19 عاما.. سبورتينج لشبونة يكسر هيمنة بورتو وبنفيكا ويتوج بـ الدوري البرتغالي 38 دقيقة | أوروبا
أحدهم يحتاج لمعجزة.. تفاصيل الصراع الناري على لقب الدوري التركي 43 دقيقة | تقرير في الجول
نبيه: أغلقنا ملف القمة.. ونركز الآن على مباراة إنبي 56 دقيقة | الدوري المصري
لا صدارة لـ برشلونة اليوم ولو مؤقتا.. ليفانتي الشجاع يخطف تعادلا مثيرا ساعة | الدوري الإسباني
قطار نابولي يواصل مشواره نحو دوري الأبطال ويدهس أودينيزي بخماسية ساعة | الدوري الإيطالي
مران الزمالك - ترحيب شديد بـ أبو جبل بعد تعافيه من فيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
سولشاير: إذا أردنا تحدي مانشستر سيتي علينا تعزيز فريقنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 اعتذار وتوضيح 3 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك