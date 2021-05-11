شفاء محمد أبو جبل من فيروس كورونا

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 18:32

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

محمد أبو جبل في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تماثل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد سلبية المسحة التي خضع لها الحارس مؤخرا.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وشدد أن أبو جبل (32 عاما) سيعود للمشاركة في المران بداية من اليوم الثلاثاء.

وشارك أبو جبل في 14 مباراة من الموسم الحالي للدوري واستقبلت شباكه 7 أهداف.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.

ويستضيف الزمالك فريق إنبي يوم الجمعة.

محمد أبو جبل الزمالك
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