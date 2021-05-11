شفاء محمد أبو جبل من فيروس كورونا
الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 18:32
كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تماثل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد سلبية المسحة التي خضع لها الحارس مؤخرا.
محمد أبو جبل
النادي : الزمالك
وشدد أن أبو جبل (32 عاما) سيعود للمشاركة في المران بداية من اليوم الثلاثاء.
وشارك أبو جبل في 14 مباراة من الموسم الحالي للدوري واستقبلت شباكه 7 أهداف.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.
وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.
ويستضيف الزمالك فريق إنبي يوم الجمعة.
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