انتهت في إنجلترا - يونايتد (1) - (2) ليستر.. انتصار الثعالب

تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم الثلاثاء في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة بانتصار ليستر بهدفين لهدف.

ق66: جوووول كاجلار سويونكو برأسية قوية من ركلة ركنية يعلن تقدم ليستر.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق27: يوري تيليمانز يسدد كرة خادعة يبعدها ديفيد دي خيا إلى ركلة ركنية.

ق27: حذر بعد البداية القوية للمباراة.

ق24: سيطرة لفريق الشياطين الحمر وسط محاولات لتسجيل الهدف الثاني.

ق15: ميسون جرينوود يسجل الهدف الأول ليونايتد بعد اختراق مميز لمنطقة الجزاء ثم التسديد في أقصى الزاوية اليمنى.

ق10: لوك توماس يسجل الهدف الأول لليستر بتسديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من اليمين.

ق5: بداية ضاغطة لليستر سيتي.

بداية المباراة.