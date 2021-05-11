انتهت في إنجلترا - يونايتد (1) - (2) ليستر.. انتصار الثعالب
الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 18:39
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم الثلاثاء في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة بانتصار ليستر بهدفين لهدف.
ق66: جوووول كاجلار سويونكو برأسية قوية من ركلة ركنية يعلن تقدم ليستر.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق27: يوري تيليمانز يسدد كرة خادعة يبعدها ديفيد دي خيا إلى ركلة ركنية.
ق27: حذر بعد البداية القوية للمباراة.
ق24: سيطرة لفريق الشياطين الحمر وسط محاولات لتسجيل الهدف الثاني.
ق15: ميسون جرينوود يسجل الهدف الأول ليونايتد بعد اختراق مميز لمنطقة الجزاء ثم التسديد في أقصى الزاوية اليمنى.
ق10: لوك توماس يسجل الهدف الأول لليستر بتسديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من اليمين.
ق5: بداية ضاغطة لليستر سيتي.
بداية المباراة.