مران الأهلي - مشاركة أجايي.. وجلسة لـ موسيماني مع أكرم توفيق وهاني

شارك جونيور أجايي لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية.

وعلى هامش المران، عقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي جلسة مع اللاعبين أكرم توفيق ومحمد هاني لتحفيزهما ولمنح تعليمات فنية وفقا لما ذكره موقع النادي.

وخاض اللاعبون، الذين شاركوا ضد الزمالك يوم الإثنين، مرانا بدنيا خفيفا فيما تدرب الباقي بدنيا وأدى تدريبات بالكرة.

وقبل انطلاق المران عقد موسيماني محاضرة للاعبين طالبهم فيها بالتركيز في المباريات المقبلة بداية من لقاء ماميلودي صنداونز.

كما شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، للاعبين على قوة المرحلة المقبلة وأهميتها وطالبهم بالتركيز على لقاء صنداونز.

وسيحصل الفريق على راحة يوم الأربعاء ثم يستأنف تدريباته الخميس.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز يوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريق ضد ضيفه الزمالك بهدف لمثله يوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي مباراتين أقل من الزمالك في البطولة.