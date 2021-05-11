توخيل: لامبارد وضع الأسس التي أوصلت تشيلسي لنهائيين

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 16:48

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

أشاد توماس توخيل مدرب تشيلسي بسلفه فرانك لامبارد قبل مرحلة حاسمة من الموسم ينافس فيها الفريق على لقبين ويسعى لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي:"لامبارد حقق نتائج رائعة في دور المجموعات لدوري الأبطال، فاز بكل اللقاءات في كأس الاتحاد الإنجليزي. وضع أسس التي أوصلتنا لنهائيين، ولا نخجل أو نخاف من قول ذلك".

وواصل "شعرت بذلك من اليوم الأول الذي تولينا فيه المهمة لنواصل العمل الذي بدأه".

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وأوضح توخيل أن لاعبه ماتيو كوفاشيتش سيغيب عن لقاء أرسنال يوم الأربعاء بسبب الإصابة، مشيرا إلى أنه يأمل لحاق الكرواتي بنهائي كأس الاتحاد يوم السبت المقبل ضد ليستر سيتي.

ويستضيف تشيلسي جاره أرسنال في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتاج الأول لست نقاط من مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة ليضمن التأهل لدوري الأبطال.

وسيخوض تشيلسي نهائي الموسم الحالي من الأبطال في 29 مايو المقبل ضد مانشستر سيتي.

وتحسنت نتائج تشيلسي من خلافة توخيل للامبارد في يناير الماضي.

في 25 مباراة مع توخيل فاز تشيلسي 17 مرة وخسر مرتين.

تشيلسي
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