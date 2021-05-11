أسطورة ليفربول: صلاح كان بإمكانه تسجيل أكثر من 40 هدفا هذا الموسم

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 14:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

يعتقد جون ألدريدج أسطورة ليفربول أن محمد صلاح مهاجم الفريق كان بإمكانه تسجيل أكثر من 40 هدفا في الموسم الجاري.

صلاح سجل 29 هدفا في كل المسابقات حتى الآن، قبل 4 مباريات من نهاية موسم ليفربول المخيب لآمال جماهيره.

وقال الدريدج في عموده بجريدة ليفربول إيكو: "صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا يخلقون الفرص باستمرار وبإمكانهم إنهاء المباريات مبكرا، أخرها أمام ساوثامبتون التي تطلبت 12 محاولة للتسجيل قبل إحراز الهدف الثاني".

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وأضاف "هذا يحدث مع ليفربول طوال الموسم، ولذلك وجد يورجن كلوب نفسه يحارب على احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا".

وأكمل "مهاجمو ليفربول لم يتألقوا هذا الموسم مثل المواسم الأخيرة".

وتابع "حتى محمد صلاح الذي سجل 29 هدفا كان بإمكانه تسجيل 15 هدفا غيرهم".

وواصل "أشعر أن كل مهاجمي ليفربول في الوقت الحالي يمرون بحالة من الهدوء".

واستمر "عندما لا تحصل على فرص للتسجيل كمهاجم، تبدأ في التساؤل عما يحدث، ولكن عندما تخلق الفرص وتظل ثقتك في نفسك في أعلى مستوياتها ستتمكن من هز الشباك".

واستطرد "عادة عندما يمر أحدهم بفترة سيئة، فإن الآخرين سوف يسجلون لكنهم جميعا يعانون من عقم تهديفي، والفريق يدفع الثمن في النهاية".

وأتم "في الموسم المقبل عندما تعود الجماهير ويبدأ كل شيء من جديد، قد نرى ليفربول جديد".

محمد صلاح ليفربول
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