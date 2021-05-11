ماني: هذا هو أسوأ موسم في مشواري الكروي

وصف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول موسم 2020-2021 بأسوأ موسم في مسيرته الاحترافية.

ماني سجل 14 هدفا فقط هذا الموسم في كل المسابقات، بعدما أحرز 20 هدفا أو أكثر في كل موسم من الموسم الثلاثة السابقة.

وقال ماني في تصريحات لشبكة كانال بلس: "هذا هو أسوأ موسم في مسيرتي، يجب أن أعترف بذلك".

وأضاف "إذا سألتني ما سبب ذلك؟ سأجد صعوبة في إعطائك إجابة. أنا شخصياً لا أعرف".

وتابع أفضل لاعب في إفريقيا 2019 "أحاول دائما أن أكون إيجابيا، سواء كانت الأمور تسير على ما يرام أو لا".

وأكمل "لقد خضعت لفحص دوري لإلقاء نظرة على جسدي. هل أتناول الأطعمة الصحيحة أم تغير شيء؟ لكنهم فحصوا نتائج الاختبار، وكل شيء على ما يرام".

وشدد ماني "على أن أتفهم أن الحياة بها تقلبات بين الصعود والهبوط".

وأتم "سأستمر في العمل بجد وربما يمر هذا الوضع بمرور الوقت".

ليفربول سيخرج من الموسم بلا بطولات، لكنه يصارع من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي.

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