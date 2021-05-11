ماني: هذا هو أسوأ موسم في مشواري الكروي

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - ساديو ماني

وصف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول موسم 2020-2021 بأسوأ موسم في مسيرته الاحترافية.

ماني سجل 14 هدفا فقط هذا الموسم في كل المسابقات، بعدما أحرز 20 هدفا أو أكثر في كل موسم من الموسم الثلاثة السابقة.

وقال ماني في تصريحات لشبكة كانال بلس: "هذا هو أسوأ موسم في مسيرتي، يجب أن أعترف بذلك".

أخبار متعلقة
متفوقا على صلاح.. ترينت يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول في شهر أبريل هل يلحق بــ اليورو؟.. ريال مدريد يعلن إصابة ميندي سكاي: رغم التتويج بالدوري.. مستقبل كونتي في إنتر محل شك إبراهيموفيتش يغيب عن مواجهتي تورينو وكالياري

وأضاف "إذا سألتني ما سبب ذلك؟ سأجد صعوبة في إعطائك إجابة. أنا شخصياً لا أعرف".

وتابع أفضل لاعب في إفريقيا 2019 "أحاول دائما أن أكون إيجابيا، سواء كانت الأمور تسير على ما يرام أو لا".

وأكمل "لقد خضعت لفحص دوري لإلقاء نظرة على جسدي. هل أتناول الأطعمة الصحيحة أم تغير شيء؟ لكنهم فحصوا نتائج الاختبار، وكل شيء على ما يرام".

وشدد ماني "على أن أتفهم أن الحياة بها تقلبات بين الصعود والهبوط".

وأتم "سأستمر في العمل بجد وربما يمر هذا الوضع بمرور الوقت".

ليفربول سيخرج من الموسم بلا بطولات، لكنه يصارع من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيم عبد الله: لماذا التعنت ضد الزمالك؟ سنتوج بلقب الدوري رغم أنف أحمد مجاهد 6 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: لا نفكر في الاستغناء عن كارتيرون.. وساسي يريد الاستمرار 13 دقيقة | الدوري المصري
أسطورة ليفربول: صلاح كان بإمكانه تسجيل أكثر من 40 هدفا هذا الموسم 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السمري: شيكابالا رد فعل ولابد من إجراءات رادعة ضد التنمر 52 دقيقة | الدوري المصري
ماني: هذا هو أسوأ موسم في مشواري الكروي ساعة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: إلى متى سنبقى في الخروج عن السياق؟ يجب أن ينتبه شيكابالا ولا يرد على الاستفزاز ساعة | الدوري المصري
إيقاف شيكابالا مباراتين وغرامة مالية ضد الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
إنييستا مستمر في اليابان حتى 2023 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 اعتذار وتوضيح 3 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد 4 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك