متفوقا على صلاح.. ترينت يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول في شهر أبريل

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد توتنام

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في الفوز جائزة أفضل هدف للريدز في الشهر للشهر الثاني على التوالي، بعد الهيمنة على الجائزة طوال الموسم.

وحصد هدف ترينت ألكسندر أرنولد أمام أستون فيلا جائزة أفضل هدف لليفربول في شهر أبريل متفوقا على هدفي صلاح أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال.

في الشهر الماضي توج ماتيوز موسيالفسكي البالغ من العمر 17 عاما جائزة أفضل هدف لليفربول في شهر مارس، بعدما توج صلاح بالجائزة في كل أشهر الموسم الجاري.

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سجل البولندي هدفا رائعا في شباك نيوكاسل يونايتد في دوري الشباب بعد مراوغة 5 لاعبين، ليفوز بالجائزة متفوقا على هدف صلاح أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

لم يقدر أحد على منافسة أهداف لاعب بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما السابق هذا الموسم.

ففي سبتمبر حصد صلاح الجائزة بهدفه أمام ليدز يونايتد، وفي أكتوبر بهدفه ضد إيفرتون، وفي نوفمبر برائعته أمام أتالانتا، فيما حصد هدفه الشهير ضد كريستال بالاس جائزة ديسمبر، بينما توج هدفه في مرمى وست هام يونايتد بجائزة يناير، وفي شهر فبراير حصد صلاح الجائزة بالهدف الذي سجله في شباك ليستر سيتي.

كان ترنيت قد فاز بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل لفريق ليفربول بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وتفوق ألكسندر أرنولد، على محمد صلاح، بفارق طفيف، في التصويت بحسب ما أوضح الموقع الرسمي لليفربول، حيث حل اللاعب المصري في المركز الثاني.

بينما حل تياجو ألكانتارا ثالثا في الترتيب، وذلك بحسب أصوات الجماهير التي صوتت لاختيار أفضل لاعب عبر موقع النادي الرسمي.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 29، 20 في الدوري و3 في كأس إنجلترا و6 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل.

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